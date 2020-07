국내 최초 ‘정보통신기술 융합 전기 추진 스마트 선박’ 건조

울산시, 29일 착수 보고회 … 국비 등 450억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 첨단 기술을 장착한 환경오염이 없는 ‘미래형 배’, 스마트 전기에너지 추진 선박이 국내 처음으로 건조된다.

울산시가 조선해양산업에 새로운 경쟁력을 불어넣기 위해 핵심 정보통신기술(ICT)이 융합된 국내 최초의 직류기반 친환경·스마트 전기추진선 건조에 나선다.

울산시는 29일 오후 2시 울산정보산업진흥원 회의실에서 친환경·스마트 전기추진선 건조 착수보고회를 개최한다고 밝혔다.

착수보고회는 사업에 대한 경과보고와 향후 건조계획 발표 등으로 진행된다.

이 사업을 맡은 울산정보산업진흥원이 사업의 성공적인 완수를 위해 ㈜현대미포조선, ㈜현대글로벌서비스, ㈜한국조선해양과 함께 ‘친환경·스마트·자율운항 선박 글로벌 경쟁력 강화를 위한 생태계 조성을 위한 업무협약’도 체결할 예정이다.

오는 2022년까지 추진되는 이 사업은 국비 235억원, 시비 215억원 등 총 450억원이 투입된다.

건조사는 외부 평가위원회의 심의를 거쳐 ㈜현대미포조선이 선정됐다.

이번에 건조되는 선박은 국내 최초로 ▲이중연료(DF) 엔진 시스템 ▲직류 그리드(DC Grid) 기반 전기추진 시스템 ▲통합제어 시스템 ▲스마트솔루션 등 4가지 핵심 정보통신기술(ICT) 융합 기술이 적용된다.

길이 89.2M, 너비 12.8M, 높이 5.4M로 375여명의 승객을 태우고 최대 16.0노트로 항해할 수 있다.

승객에게 볼거리의 즐거움 준다. 선박 내부에는 공연무대, 가상현실(VR) 체험관, 콘텐츠홀 등 다양한 위락, 편의시설과 함께 울산 해안 전경을 즐길 수 있는 야외 테라스 등도 갖춰 고래관광을 위한 여행선으로도 활용될 예정이다.

울산시는 올해 말까지 기본설계를 완료하고 오는 2022년 10월 인도받으면 2023년부터 본격적으로 운항에 들어갈 예정이다.

전기추진선 시장은 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화와 그에 따른 친환경 선박의 발주량이 증가하고 있는 초기단계로 몇몇 유럽 선진기업들이 시스템 패키지로 시장을 선점하고 있는 상황이다.

울산시는 이 사업 추진을 통한 핵심 기자재 개발과 실증으로 관련 분야 경쟁력을 확보한다는 계획이다.

친환경·스마트선박 핵심기자재의 국산화 실증을 통해 다양한 실적(Track Record)을 확보할 수 있도록 지원하고 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 기업들에 새로운 시장을 창출할 수 있도록 해나간다는 방침이다.

울산시 관계자는 “이번 사업을 통해 친환경·스마트선박의 핵심기자재 국산화와 향후 인공지능(AI) 기술 적용을 통해 수출 경쟁력을 높이고 대·중·소기업 협업으로 울산 미래 조선산업의 신성장동력을 확보하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr