[아시아경제 금보령 기자]한국화장품은 실내공기질안전지킴이사회적협동조합연합회와 219억원 규모의 마스크 공급계약을 체결했다고 29일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 16.7%다. 계약 종료일은 2021년 7월31일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr