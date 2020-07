서초구, 철저한 방역 속 어르신복지시설 단계적 운영 재개

7월27일부터 노인종합복지관 3개소(양재·방배·서초중앙)와 느티나무쉼터 3개소(서초·양재·내곡)의 운영 재개

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 7월27일부터 노인종합복지관 3개소(양재·방배·서초중앙)와 느티나무쉼터 3개소(서초·양재·내곡)의 운영을 재개했다.

단계적으로 7월27일에는 무더위 쉼터를 개방, 8월3일부터 무료급식 대상인 경로식당이 문을 열며, 8월18일부터는 비접촉·비활동성 10인이내 소규모 프로그램이 운영될 예정이다.

지역내 느티나무센터와 노인종합복지관은 그 간 어르신들이 여가 생활을 즐기고 다양한 프로그램을 배우거나 소통하는 대표적인 어르신 복합여가문화시설이나, 감염병에 취약한 어르신들이 주요 이용층임에 따라 코로나19가 국내에 확산하기 시작한 지난 2월부터 계속 휴관 상태였다.

하지만 최근 사회적 거리두리 완화와 정부의 시설운영 재개 방침에 따라 어르신 시설들의 운영이 재개, 여름철 폭염에 대비한 무더위 쉼터와 무료 급식 대상 어르신들을 위한 경로식당을 우선적으로 운영, 취약계층 어르신들이 보다 건강하게 여름을 날 수 있도록 지원한다.

구는 어르신시설 6개소에 ‘AI 비대면 안면인식 체온측정기’를 전부 배치, 코로나19에 있어 철저한 생활방역체제를 갖출 예정이다.

AI 비대면 안면인식 체온측정기는 AI시스템으로 얼굴을 인식하여 비대면으로 체온을 측정, 마스크 착용여부도 확인한다.

또 체온이 37.5도 이상일 경우 경보음과 음성 안내 메시지가 나온다. 출입자의 얼굴과 온도, 방문일시 등 정보도 저장돼 확진자 발생 시 정확한 역학조사에 큰 도움을 줄 수 있다.

더불어 어르신시설별로 방역관리자를 지정, 전자출입명부 작성 및 시설소독, 방역물품을 확보, 방역체계 구축에 철저를 기할 예정이다. 경로식당의 경우 아크릴 가림막을 설치, 30분 간격으로 배식이 진행되어 혹시 모를 감염에 대비했다.

그 간 지역내 어르신복지시설에서는 코로나19 휴관 중에도 문화·정보화교육·어학·운동 등 170여개의 다양한 온라인 강의를 '서초할마할빠이야기' 유튜브 채널을 통해 운영해 왔다.

지난 7월24일에는 어르신문화여가복합시설 느티나무쉼터에서 유튜브 실시간 스트리밍을 활용한 쌍방향 토크콘서트 '풍수지리이야기'를 진행, 큰 호응을 얻기도 했다.

향후 8월3일부터 중앙노인종합복지관에서는 어학, 가요, 시 창작 등 7개 강좌를 최대 20명씩 참여할 수 있는 ZOOM을 활용한 화상 수업 프로그램을 진행할 예정이다.

또 8월18일부터는 6개의 어르신 시설에서 중국어, 영어수묵화반 등 비활동 프로그램에 한해 10인 이하의 소규모 인원으로 강의가 재개 될 예정이다.

밀접 접촉이 일어날 수 있는 체육활동이나 노래프로그램 등은 향후 코로나19상황에 따라 운영된다.

조은희 서초구청장은 “이제는 일상이 된 코로나19속에서 보다 철저한 생활방역체계를 구축, 우리 어르신들이 안심하고 문화여가활동을 즐기실 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr