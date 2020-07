[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 트와이스 쯔위가 과즙미 넘치는 미모를 자랑했다.

최근 쯔위는 트와이스 공식SNS에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 쯔위는 초록빛 배경을 뒤로 상큼한 미모를 뽐내는 모습이다.

한편 그룹 트와이스가 지난 8일 발매한 ‘팡파르’는 발매 당일 일본 오리콘 일간 싱글 차트 1위에 오르는 등 현지에서 인기를 얻고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr