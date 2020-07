'차박'과 '캠핑'이 대세…롯데마트·롯데온, '여름휴가 캠핑대전' 실시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트와 롯데온이 올 여름휴가 대세로 떠오른 캠핑과 차박(여행할 때 차에서 자고 머무름)을 준비하는 고객들을 위해 '여름휴가 캠핑대전'을 실시한다.

롯데마트는 30일부터 다음달 12일까지 캠핑용품을 할인 판매한다. 휴대하고 싶은 상품에 따라 사이즈를 선택할 수 있는 ‘룸바이홈 아이스박스(미니)’를 기존 판매가에서 1만원 할인된 1만9900원에, ‘룸바이홈 아이스박스(캐리어형)’을 3만 9900원에 선보인다. 같은 기간 ‘룸바이홈 투톤 캠핑매트’, ‘인디오 허그체어’와 ‘마운틴이큅먼트 라파스컴포트 체어’도 1+1 행사 등을 통해 할인 판매한다.

롯데온에서도 오는 8월 31일까지 '여름휴가 캠핑대전'을 진행해 인기 캠핑용품을 저렴한 가격에 선보인다. 대표 상품으로 코베아 '3-WAY 올인원(M)'과 ‘패스트캠프 원터치자동텐트 오토4 클래식'을 판매가 대비 10% 할인 판매한다. 또한 '에어매트리스S 4인용’, ‘마추픽추 캠핑의자 롱 릴렉스 체어 1+1’ 등을 저렴한 가격에 선보인다.

한편, 롯데마트가 6월1일부터 7월25일까지 전년 대비 캠핑용품 매출을 살펴본 결과 의자와 테이블 등을 포함한 ‘캠핑 퍼니처’가 103.7%, 침낭, 매트리스 등을 포함한 ‘캠핑 침구’가 37.6%, ‘텐트’가 55.4%, ‘캠핑취사’가 75.5% 신장한 것으로 집계됐다. 같은 기간 무더운 여름 캠핑 필수품인 ‘아이스박스·보냉백’도 전년대비 3.4% 신장했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr