[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 포항시 바르게살기운동 협의회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 고통 분담 차원으로 지방자치단체에서 받은 행사 보조금 일부를 반납한다고 29일 전했다.

바르게살기운동 포항시협의회는 지난 24일 긴급 임시회의를 통해 보조금 반납을 결정했다. 반납 대상은 회원 화합전진대회, 바른생활안전시민문화제 등이다.

주지홍 바르게살기운동 포항시협의회장은 "코로나19 사태가 장기화되면서 시민 모두가 어려움을 겪고 있는 상황에 조금이라도 시의 재정 운용 부담을 해소하고 어려움을 겪는 지역민의 고통을 분담하고자 이같이 결정했다"고 설명했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr