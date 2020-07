홍남기 "용적률·층고제한 완화 및 신규택지 발굴은 논의중"

[아시아경제 송승윤 기자] 홍남기 기획재정부 겸 경제부총리는 28일 수도권 주택 공급 대책과 관련해 "용적률·층고제한 문제와 새로운 주택지를 발굴하는 여러 노력은 정부에서 같이 논의가 이뤄지고 있다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 열린 국회 기획재정위원회 전체회의에서 정부가 마련하고 있는 주택공급 대책의 진척 정도를 묻는 더불어민주당 양향자 의원 질의에 이같이 답했다.

홍 부총리는 "외부에 발표를 안했지만 관계기관과 계속 회의를 하고 있고 국민에게 제시할 공급 대책안을 거의 마련해가고 있다"면서 "공급 대책은 시장에 여러 충격을 줄 수 있어서 내용에 대해 말하긴 어렵다"고 밝혔다.

그는 정부가 발표한 각종 부동산 대책이 효과가 있을지에 대한 민주당 양경숙 의원 질의에는 "이번에 (12·16 대책, 6·17 대책, 7·10 대책의) 입법이 제대로 짧은 시간 내에 통과되면 시장에 정책기대 효과가 작동할 것으로 생각한다"고 말했다.

홍 부총리는 부동산 대책의 세수 효과와 관련해선 "이번 대책은 세수 증대 목적이 아니었으나 종부세율을 인상하면서 부분적으로 몇년에 걸쳐 세수가 추가로 들어오는 부분은 있다"면서도 "종부세를 안 내는 95%의 국민은 이번 대책과 관계 없다"고 했다.

그는 "종부세는 우리 국민의 5%만 낸다. 이번에 정부가 2주택 이상자, 단타로 짧은 시간 내에 주택을 양도하는 투기세력에 초점을 맞췄으므로 거기에 해당되는 계층만 과세가 집중된다"고 설명했다.

홍 부총리는 부동산 세제 강화로 전세가격 폭등 우려가 있다는 지적에 대해선 "7월 임시국회에서 전월세 관련 3법도 같이 통과되지 않으면 전월세 시장의 혼란이 커질 수 있다"면서 "반드시 함께 전월세 3법을 처리해달라는 부탁 말씀을 드린다"고 강조했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr