경남교육감, 성폭력 근절 위한 지역 교장단 대표 간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 박종훈 경남교육감은 학교 내 성폭력 근절을 위한 강력한 의지를 다지기 위해 ‘성폭력으로부터 안전한 학교문화 조성’ 간담회를 가졌다고 28일 밝혔다.

이 날 간담회는 박 교육감을 비롯한 18개 교육지원청 교장단 대표 40여명 등 교육 관계자들이 참석했으며, 강도 높은 성폭력 예방 교육, 디지털 성범죄 점검 체계 강화, 학교별 맞춤형 대책 마련과 시행을 강조했다.

이날 간담회에 참석한 학교장들은 디지털 성폭력을 비롯해 모든 폭력으로부터 안전한 학교를 만들기 위한 의지를 다졌다. 간담회에서 논의된 내용과 의견들은 18개 교육지원청별로 개최되는 교장단 회의에서 교육장, 간담회 참여 대표 교장을 통해 전 학교장에게 파급력 있게 전달되어 시행될 예정이다.

