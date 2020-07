퀄컴 고속 충전 기술 '퀵차지 5' 공개…100W 전력 지원

5분 내 0에서 50% 충전 가능

전작 대비 충전 속도 4배 빨라

[아시아경제 한진주 기자] 퀄컴이 안드로이드 기기에 최적화된 고속 충전 기술 '퀵차지 5'를 28일 발표했다.

퀵차지 5는 스마트폰에서 100W(와트) 이상의 전력을 지원하는 고속 충전 플랫폼이다. 5분 만에 50퍼센트까지 기기를 충전할 수 있도록 설계됐다. 전작 보다 충전 속도와 효율성을 개선한 것이 특징이다.

오는 3분기 중 퀵차지 5를 탑재한 상용 제품들이 출시될 예정이다. 퀵차지 5는 스냅드래곤 865와 865+를 비롯한 향후 선보일 프리미엄 고급 스냅드래곤 모바일 플랫폼에서 지원된다.

퀵차지 5는 전작(퀵차지 4)에 비해 70% 이상 효율성이 뛰어나며, 충전 속도도 최대 4배 더 빠르다. 퀵차지 1에 비해 10배 높은 전력 공급을 제공한다. 퀵차지 5 솔루션은 2S 배터리와 20V에 이르는 전력 공급을 지원한다.

퀵차지 5는 USB 입력 25V 과전압 보호 및 30V 이상의 외부 전원 제어 장치 등을 포함해 12개의 개별 전압, 전류 및 온도 보호 기능을 탑재했다. 전작보다 전력 효율이 향상돼 최대 10도 더 낮은 온도에서도 작동된다. 퀵차지 5는 듀얼·삼중 충전 기술을 탑재했고 입력 전압 조절 기능, 지능형 최적 전압 관리4(INOV4) 기능 등을 지원한다.

퀵차지 기술은 자동차 어댑터부터 1200개 이상의 모바일 기기와 액세서리 등에 적용 가능하다. 기존 스냅드래곤 모바일 플랫폼 기반 단말기와도 역 호환된다. 100W 이상 충전 기술을 지원하며, 기존 45W 솔루션과 동일한 범위 내에서 작동하기 때문에 이용자들은 기기 전반에 걸쳐 추가적인 퀵차지 인증 액세서리를 구매할 필요가 없다.

에브 로치 퀄컴 테크놀로지 제품 관리 부사장은 "퀄컴은 가장 빠르고 호환성이 높은 충전 솔루션인 퀵차지 5를 통해 이용자들이 재충전 시간에 대한 걱정 없이 기기를 오랫동안 사용할 수 있도록 지원할 예정"이라며 "제조사와 긴밀히 협력해 선도적인 기기를 개발하고 더욱 몰입감 있고, 접근성이 뛰어난 모바일 경험을 구현할 것"이라고 설명했다.

