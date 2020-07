충남, 대산단지에 부생수소발전소 준공

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남 서산 대산석유화학단지에 부생수소연료전지 발전소가 준공됐다.

28일 도에 따르면 이 발전소는 2018년부터 총사업비 2550억원을 들여 한화토탈 대산공장 내 2만㎡의 부지에 마련됐다.

발전소에는 0.44㎿급 연료전지 114대가 설치됐으며 설비용량은 50.16㎿에 달한다. 발전소는 한화토탈로부터 공급받은 고순도 수소로 전력을 생산하게 된다. 이때 예상되는 연간 발전량은 40만㎿h로 이는 16만 가구가 사용할 수 있는 규모다.

특히 수소연료전지를 이용한 발전시설은 질소산화물, 이산화탄소 배출이 전무하고 소음이 60데시벨(평소 사람 간 대화가 오가는 수준)에 불과하다.

반면 발전효율은 50%로 석탄화력(33%)보다 높고 부지면적은 동일한 규모의 전력생산량을 기준으로 태양광의 1/300 수준이라는 것이 도의 설명이다.

무엇보다 환경적 측면에서 해당 발전소는 황산화물·질소산화물·미세먼지 등 환경오염물질 배출이 전무하고 화학산단 안에서 신재생 친환경 에너지를 생산할 수 있다는 이점으로 지역 이미지를 개선하는 등의 효과를 기대할 수 있다.

양승조 충남도지사는 “부생수소연료전지 발전소는 수소경제를 선도하는 대한민국의 새로운 이정표가 될 것”이라며 “도는 앞으로도 수소경제 촉진 인프라를 점차 확대해 대한민국 수소경제를 선도하는 역할을 하겠다”고 말했다.

