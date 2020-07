삼성SDI, 2분기 영업익 34%↓…코로나19 여파 수요감소

매출 2조5586억원, 영업이익 1038억원

[아시아경제 이동우 기자] 삼성SDI는 올 2분기 연결 기준 매출 2조5586억원, 영업이익 1038억원의 잠정실적을 기록했다고 28일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 6.4% 늘어난 반면 영업이익은 34% 줄었다. 같은 기간 당기순이익은 70.2% 감소한 477억원을 기록했다.

전지사업부문 매출은 1조 9187억원으로 전분기 대비 7.0% 증가했다. 특히 중대형전지 중 에너지저장장치(ESS)는 미주 전력용 프로젝트를 중심으로 해외 매출이 증가했다. 다만 자동차전지는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 주요 고객 비가동 영향을 받아 매출이 감소했다.

소형전지의 경우 1분기 기저효과로 주요 어플리케이션용 배터리 매출이 증가했다. 폴리머 배터리의 경우 시장 약세로 플래그십 휴대폰용 배터리 중심으로 매출이 감소했다.

전자재료사업부문 매출은 6381억원으로 전분기 대비 6.0% 증가했다. 반도체소재는 서버용 D램 수요 호조로 매출이 증가했다. 디스플레이 소재 중 편광필름의 경우 태블릿과 노트PC 등 IT향 판매 확대로 매출이 늘었다. 다만 OLED소재는 스마트폰 수요 약세로 매출이 감소했다.

삼성SDI는 하반기 중대형전지의 매출이 늘고 수익성도 개선될 것으로 전망했다. 유럽의 전기차 지원 정책 확대 영향으로 전기차용 전지 매출이 늘고, ESS는 해외 전력용을 중심으로 판매가 증가할 것으로 예상했다.

소형전지는 전기 바이크·스쿠터 등 마이크로 모빌리티용 원형배터리 판매가 늘어나고, 폴리머 배터리는 주요 구매사의 플래그십 스마트폰 출시 영향으로 판매가 늘어날 것이라고 삼성SDI는 내다봤다.

전자재료 사업 부문의 전망도 밝다. 반도체 소재의 견조한 매출 증가가 이어지는 가운데 OLED 역시 구매사의 신모델 출시가 예정된 덕이다. 다만 편광필름은 IT용 수요 둔화로 매출이 소폭 줄어들 전망이다.

