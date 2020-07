[아시아경제 금보령 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 2,400 등락률 +4.32% 거래량 36,364,623 전일가 55,600 2020.07.28 13:08 장중(20분지연) close 가 화웨이를 둘러싼 미국과 중국의 갈등에 따른 반사이익 기대감으로 28일 강세를 나타내고 있다.

이날 오후 1시11분 삼성전자 주가는 전장 대비 4.32%(2400원) 상승한 5만8000원을 기록했다.

삼성전자는 지난 24일부터 이날까지 3거래일 연속 오름세를 보이고 있다.

주요인으로는 미·중 갈등이 꼽힌다. 미국과 영국이 5세대(5G) 이동통신서비스 네트워크 구축사업에서 화웨이를 배제한 데 대해 삼성전자가 반사이익을 볼 수 있다는 기대감이 나오고 있다.

