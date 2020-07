동화약품, 국내 1위 척추 임플란트 업체 인수

[아시아경제 조현의 기자] 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 1,300 등락률 +5.65% 거래량 1,002,534 전일가 23,000 2020.07.28 10:04 장중(20분지연) close 은 척추 임플란트 전문 의료기기업체 메디쎄이 메디쎄이 200580 | 코넥스 증권정보 현재가 8,930 전일대비 1,160 등락률 +14.93% 거래량 800 전일가 7,770 2020.07.28 10:24 장중(20분지연) close 를 인수한다고 28일 밝혔다. 주식 취득 예정일은 오는 9월 24일이며 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 1,300 등락률 +5.65% 거래량 1,002,534 전일가 23,000 2020.07.28 10:04 장중(20분지연) close 은 메디쎄이 메디쎄이 200580 | 코넥스 증권정보 현재가 8,930 전일대비 1,160 등락률 +14.93% 거래량 800 전일가 7,770 2020.07.28 10:24 장중(20분지연) close 주식 52.93%를 소유하게 된다.

메디쎄이는 2003년 10월 설립된 척추 임플란트 전문 제조 의료기기 업체로 국내 척추 임플란트 시장 1위 기업이다. 매출의 80% 이상을 흉요추(등뼈와 허리뼈)용 척추 임플란트가 차지하고 있으며 척추경 나사못 등 총 15건의 특허권을 비롯해 척추 임플란트 등 13건의 상표권을 보유하고 있다.

동화약품이 취득하는 메디쎄이의 주식은 총 201만8198주이며 195억7652만원 규모다.

동화약품은 메디쎄이 인수를 통해 의료기기 사업 영역에 진출한다.

박기환 동화약품 대표는 "글로벌 의료기기 성장 속에서 동화약품도 의료기기 수출 거점을 확보해 해외 진출을 타진할 수 있는 경쟁력을 갖출 계획"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr