[아시아경제 온라인이슈팀] 일러스트레이터 고아라가 뒤태를 자랑했다.

최근 고아라는 자신의 SNS에 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 고아라는 흰색 비키니를 입고 파도가 치는 해변에서 포즈를 취하고 있다.

한편 미스 맥심 콘테스트를 통해 팔로워 수를 8만 명으로 급격히 늘린 고아라는 패션을 비롯해 여행, 요리, 일러스트레이션, 음락, 미술 등 폭 넓은 콘텐츠로 팬들과 소통하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr