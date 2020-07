인터파크 매주 월요일 공연 토크쇼 '월요 LIVE' 유튜브 방송

[아시아경제 박병희 기자] 인터파크가 공연 토크쇼 '월요 라이브(LIVE)'를 매주 월요일 오후 8시 유튜브 '플레이디비' 채널을 통해 생중계한다.

'월요 LIVE'는 인기 공연의 배우 및 뮤지션들과 함께 하는 토크쇼다. 27일 첫 방송에서는 뮤지컬 '제이미'에서 주인공 제이미 역으로 출연 중인 조권, 신주협, MJ(아스트로), 렌(뉴이스트)가 출연해 '제이미'에 출연하게 된 계기와 연습 및 공연 에피소드, 선배 배우들과의 호흡에 대한 이야기 등을 나눴다. 1시간 동안의 라이브 중계 시간 동안 시청자들은 실시간 채팅으로 출연자들과 소통했다.

인터파크는 이날 오후 6시부터 자정까지 '제이미'의 VIPㆍR석 25% 타임세일 이벤트도 진행했다. 월요 LIVE 방송 영상은 방송 당일 오후 8시부터 자정까지 다시 보기가 가능하고 방송 3일 후부터 공개로 전환된다.

인터파크는 '제이미'에 이어 뮤지컬 '마리 퀴리', '어쩌면 해피엔딩'의 배우들이 출연할 예정이라고 밝혔다.

