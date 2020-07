[아시아경제 김흥순 기자] 경기 김포시의 해외입국자 임시 생활 시설에서 자가격리 중이던 외국인 3명이 탈출했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

27일 김포경찰서에 따르면 이날 오후 김포시 고촌읍 한 해외입국자 임시 생활 시설에 있던 베트남인 3명이 시설을 탈출했다는 신고가 접수됐다.

경찰은 이들 베트남인이 완강기를 사용해 밖으로 탈출한 뒤 달아난 것으로 보고 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석하며 행적을 추적하고 있다.

이들 베트남인은 지난 20일 인천국제공항을 통해 국내로 입국한 뒤 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 차원에서 이 시설에 자가격리됐다.

이 시설은 호텔로 사용하는 건물로 객실 700개가 있으며 해외입국자 600여명이 격리 중인 것으로 알려졌다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr