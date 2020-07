"열심히 하겠다" 방탄소년단 뷔, 첫 믹스테이프 발매

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 뷔(25·본명 김태형)가 첫 믹스테이프를 발매한다.

뷔는 26일 공식 브이 라이브(V LIVE) 채널을 통해 "믹스테이프를 준비 중이다. 여러 가지 방면으로 도전을 해보고 싶다"라고 밝혔다.

그러면서 "처음으로 내가 믹스테이프를 준비해 보고 있다. 믹스테이프를 발매했던 멤버들이 생각보다 힘들었겠다는 생각을 하게 되더라"라며 "온전히 앨범을 만들어야 한다는 것 자체가 부담이 많이 됐다."라고 말했다.

그러자 방탄소년단의 멤버 RM, 슈가, 제이홉은 "혼자 준비하기가 쉽지 않다. 기대 많이 하고 있다"라며 공감했다.

슈가는 "보컬 라인 최초로 믹스테이프가 나오나"라며 기대감을 내비쳤고 정국은 "뷔 형이 가끔 들려줬는데 좋다"라며 호평했다. 진 역시 "좋은 곡들이 많다"고 칭찬했다.

뷔는 "감사하다. 열심히 해서 한번 해보도록 하겠다"라고 덧붙였다.

한편 방탄소년단은 오는 8월21일 국내외 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글을 발매할 예정이다.

