삼양식품, 국제 안전보건환경 통합 경영시스템 인증 획득

[아시아경제 최신혜 기자] 삼양식품은 안전보건환경경영시스템 국제 표준인 ISO 45001 및 ISO 14001 인증을 획득했다고 27일 밝혔다.

ISO 45001은 조직의 안전보건 리스크 파악과 안전보건사고 예방 등을 위해 국제노동기구(ILO) 합의를 거쳐 2018년 3월에 새로 제정한 국제 안전보건경영시스템으로, 최고 경영층의 리더십뿐 아니라 안전보건 경영활동에 모든 임직원과 근로자가 함께 참여가 요구되는 것이 특징이다. ISO 14001은 1996년 제정된 후 규격요건이 2차에 걸쳐 갱신돼 현재 2015년 규격인 최신 개정본으로 환경경영시스템을 인증받았다.

삼양식품은 2019년 ‘KOSHA 18001’ 및 ‘OHSAS-18001’ 인증을 획득한 뒤 안전보건 향상에 힘써오다 올해 ISO 45001 및 ISO 14001 통합인증을 국내 인증기관인 KSR 인증원으로부터 인증취득을 완료했다.

정태운 삼양식품 대표는 “이번 ISO 45001 및 ISO 14001 인증 취득은 그동안 지속적인 사고예방과 안전한 작업환경을 만들기 위해 노력한 모든 임직원등의 성과물”이라며 앞으로 안전보건환경을 최우선으로 하는 ‘인간존중’의 경영풍토를 조성하며 미래세대의 ‘삶의 질’ 향상에 최고의 가치를 두는 식품기업을 만들기 위해 최선을 다할 것이라고 말했다.

