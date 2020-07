볼보자동차코리아, 볼보 스타필드 하남 전시장 오픈

[아시아경제 성기호 기자] 볼보자동차코리아가 스타필드 하남에 브랜드 최초 샵인샵(shop-in-shop) 콘셉트가 적용된 ‘볼보 스타필드 하남 전시장’을 오픈한다고 27일 밝혔다.

볼보자동차코리아 공식 딜러 코오롱오토모티브가 운영하는 볼보 하남 전시장은 스타필드 하남 내 위치해 접근성이 뛰어나며, 연 면적 338.42 ㎡의 차량 5대를 전시할 수 있는 규모다.

볼보 하남 전시장은 기존 ‘볼보 리테일 익스피어리언스(Volvo Retail Experience, VRE)’ 콘셉트에서 나아가 전시장이 위치한 공간 특성을 반영, 도심형 라이프스타일을 즐기고 체험하는 밀레니어 세대를 겨냥한 컨템포러리 콘셉트로 조성됐다. 또한 라이프스타일 프리미엄 굿즈를 직접 둘러볼 수 있는 라이프스타일샵 및 차량 내장재 가죽 컬러를 실제로 만져보며 경험할 수 있는 유어 카 허브 존 등 체험 공간도 준비되어 있다.

신규 오픈한 볼보 하남 전시장은 기존 전시장과 동일하게 차량 시승 신청 및 계약 진행이 가능하며, 시승 및 계약 과정에서 작성을 요하는 서류 작업은 모두 디지털 기기를 통해 진행된다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표이사는 “고객분들이 볼보자동차만의 스웨디시 럭셔리 가치를 좀 더 가까이에서 보고 직접 즐길 수 있도록 도심 속 브랜드 샵인샵 콘셉트의 전시장을 처음 오픈하게 되었다”며 “스웨디시 럭셔리를 경험하는 즐거움을 더욱 극대화 할 수 있도록 지속적으로 고객 접점마련에 노력하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr