SK가스, CESCO와 협력‥충전소 방역체계 구축

[아시아경제 박소연 기자] SK가스㈜가 '포스트 코로나'에 대비해 LPG충전소 방역 체계 구축을 시작한다.

SK가스는 27일 성남 판교 SK가스 사옥에서 국내 최대 방역업체 CESCO(세스코)와 SK가스 충전소 방역체계 구축 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 이날 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 계기로 향후 지속적으로 협력해 SK가스의 LPG충전소 방역 체계 구축을 위한 다양한 방법들을 모색해 나갈 예정이다.

SK가스는 이번 MOU를 시작으로 'SK가스 에코가드(Eco Guard)'라 명명한 자체 방역 인증 시스템을 구축해 2차 코로나 대유행과 이후 상황을 대비해 나갈 계획이다.

협약 이후 첫 번째 활동으로 전국 모든 SK가스 LPG충전소를 대상으로 고객들이 주로 사용하는 충전장과 화장실 방역을 실시한다. 충전기 및 화장실에 세스코에서 제공하는 방역 장비를 설치하고, 주기적으로 소독 및 방역할 예정이다.

향후 LPG충전소의 주요 고객인 택시를 대상으로 내부 살균 소독 등의 서비스를 제공하고 택시 플랫폼과의 협업해 '안심 방역 택시 콜 서비스'까지 확대해 나간다는 계획이다.

