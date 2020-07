[종합] '오정세 미담' 연일 화제…지적장애 팬 "천사 만나면 눈 부셔"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 오정세가 지적장애인인 팬 배범준씨와 놀이공원을 찾아 함께 시간을 보냈다는 미담이 연일 화제다.

두 사람의 만남을 성사한 배 씨의 동생 배지수씨는 26일 한 매체와의 인터뷰에서 "오정세님은 기사 보도 이후에도 저희를 먼저 걱정해주셨다"고 밝혔다.

지수씨는 "기사 보도 이후 오정세 배우님께 연락이 왔다. 저희가 일반인이다 보니 기사화되는 것을 걱정하셨다"며 "오정세님의 선한 영향력을 알리는 것밖에 없다고 생각해 인스타그램에 글을 게시하게 됐다"고 말했다.

그는 "오정세님이 최근 tvN 드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 자폐를 앓는 문상태 역을 맡았다. 드라마에서 상태가 우는 장면이 나왔는데 오빠가 같이 슬퍼하면서 자기가 만나서 달래주고 싶다고 했다"며 "오정세님은 제 오빠를 배려해서 하루 내내 상태의 모습 그대로 대해주셨다. 헤어스타일, 옷, 말투, 걸음걸이까지 드라마 속 상태와 똑같았다"고 미담을 전했다.

오빠에 대해서는 "평소에는 정말 듬직한 오빠"라며 "장애인 형제가 있다고 하면 대부분 사람은 비장애인인 동생들이 언니나 오빠 역할을 한다고 생각하지만, 장애인인 오빠가 저를 지켜주고 챙겨준다"고 설명했다.

앞서 지난 25일 지수씨는 자신의 인스타그램 계정에 오정세의 미담을 밝혔다.

그는 "드라마 장면 중 상태가 고문영 작가의 팬 사인회에 갔다가 소리 지르며 울부짖는 모습이 나왔을 때 오빠는 상태와 함께 슬퍼하며 내가 달래주고 지켜줘야 한다고 말했다. 그 장면 이후로 오빠는 상태형을 만나고 싶다고 계속해서 말했다"며 "상태형이랑 롯데월드, 대우버스캠핑카 등등 하고 싶은 것을 내 앞에서 항상 노래하듯이 줄줄 말했다"고 전했다.

만남을 주선한 계기에 대해 "오빠의 엄청난 재촉에 이런 이야기를 전달하게 됐고 상태형(오정세)이 오빠를 만나주겠다고 하셨다. 오정세 님과 오빠가 함께 있을 때 나는 매 순간 계속해서 감동받고 놀랐다"고 설명했다.

그러면서 "바쁜 스케줄에도 오빠를 만나기 전에 얼마나 많은 연구와 고민을 하시며 노력하셨는지 느껴졌다. 롯데월드에서 오빠는 상태형을 만나자마자 열기구, 모노레일, 환타지드림기차, 정글보트, 범버카를 탔다"며 "오빠 눈높이에 맞춰 친구가 되어주시고 계속해서 오빠와 함께 이야기하며 온전히 집중해주셨다"고 말했다.

범준씨 역시 이날 인스타그램에 "천사를 만나면 눈이 부신다. 바로 쳐다볼 수가 없다. 눈물이 난다. 만나기 전에도 만난 후에도 너무도 눈부신 시간이라 하나씩 하나씩 꺼내 보기"라는 글로 오정세와의 시간을 추억했다.

한편 오정세는 tvN 주말드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 문강태(김수현 분)의 형이자 발달장애가 있는 문상태 역으로 출연하고 있다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr