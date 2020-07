호우특보 속에도 전북지역 피해 적어

군산 어청도 176.5㎜까지 쏟아져

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 많은 비로 호우특보가 발효됐던 전북지역은 피해가 적은 것으로 나타났다.

24일 전북도에 따르면 평균 53.8㎜의 많은 비가 내렸지만 별다른 피해 접수가 없는 상황이다.

전북지역은 전날 군산에 호우경보, 익산·정읍·남원·김제·임실·순창·고창·부안에 호우주의보 등 9개 시·군에 호우특보가 발효됐다.

시군별 강우량은 완주 72.7㎜, 군산 72.1㎜, 임실 71.1㎜, 순창 67.3㎜, 전주 61.1㎜ 순으로 많은 비가 내렸고, 지역에 따라 군산 어청도 176.5㎜, 순창 복흥 115.5㎜, 임실 강진 109.0㎜ 등 더 많은 비가 오기도 했다.

전날 낮부터 늦은 밤까지 호우가 이어졌지만 배수구 역류, 나무 쓰러짐, 지붕 고정, 공사장 안전조치 등 소방출동 8건과 주택담장 안전조치 정도만 있었을 뿐이다.

김양원 도민안전실장은 “이번 비로 도내에는 별다른 피해가 없었지만 부산지역 등에 인명·재산피해가 지속 발생하고 있다”면서 “방심하지 않고 재해위험지역 사전 예찰과 선제적으로 대응해 도민피해를 최소화 하겠다”고 말했다.

