자이언트 핑크 "지금 이상형은 이용진 아닌 김용명"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 자이언트 핑크가 자신의 이상형으로 개그맨 이용진이 아닌 김용명이라고 밝혔다.

23일 방송된 SBS 파워FM '김영철의 파워FM' 에서는 자이언트 핑크가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 자이언트 핑크는 자신의 이상형에 대해 "지금은 바뀌었는데 예전에는 개그맨이 이상형이었다"라며 "고등학교 때부터 이용진 씨 팬이라 한 번 뵙는 게 소원이었다"라고 말했다.

이어 그는 "팬이니까 사랑한다고 할 수 있지 않나. 방송에` 출연해서 '사랑한다'라고 했는데 이게 고백이 돼버렸다"라고 말했다.

당시 이용진은 단독 인터뷰를 통해 '자이언트와 따로 만나긴 곤란, 여자친구 있다'라고 발언해 기사가 난 바 있다.

이에 자이언트 핑크는 '국민실연녀'가 되며 화제를 모았다.

이를 들은 김영철은 "현재 이상형은 누구냐"라고 물었고, 자이언트 핑크는 "단독 인터뷰 기사를 안내는 사람"이라며 "요즘에는 김용명 씨 좋아한다. 너무 웃긴 것 같다"라고 말했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr