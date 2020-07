'노란우산' 79개 휴양시설…온라인 예약대행

중소기업중앙회

소기업·소상공인공제

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업중앙회는 소기업ㆍ소상공인공제 '노란우산' 79개 제휴 휴양시설에 대해 온라인 예약대행 서비스를 시행한다고 23일 밝혔다.

노란우산 가입자 132만명은 이번 온라인 서비스를 통해 24일부터 온라인을 통해 편리하고 저렴하게 휴양시설을 예약할 수 있다. 그동안은 각 휴양시설에 전화로 예약하는 시스템으로 운영됐었다.

온라인 예약서비스는 노란우산 종합복지몰 운영업체인 이지웰의 이지체크인 시스템을 통해 제공된다. 노란우산 고객은 최초 예약시 1만원, 재예약시 1만원의 특별 할인혜택을 받을 수 있다.

또 제휴 휴양시설 외에도 약 5만개의 숙박시설 이용이 가능하다. 현재 위치 기반으로 당일예약도 가능하며 모바일에서도 모든 기능을 사용할 수 있는 원클릭 시스템이 제공된다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 "소상공인 사회안전망인 노란우산의 복지서비스를 지속적으로 확대해 소상공인의 삶의 질 향상에 더욱 노력하겠다"며 "노란우산 고객은 노란우산 복지플러스 홈페이지에 로그인 후, 휴양시설별로 온라인 예약서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.

