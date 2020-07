애경산업 임재영 대표, 코로나 극복 응원 챌린지 동참

[아시아경제 조유진 기자] 애경산업의 임재영 대표이사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복에 함께 힘을 모으자는 취지의 캠페인 ‘덕분에 챌린지’에 동참했다고 23일 밝혔다.

임재영 대표는 코오롱인더스트리 장희구 사장의 지목을 받아 서울시 마포구에 소재한 애경산업 본사에서 임직원들과 함께 코로나19 확산 방지에 헌신하는 의료진과 국민에게 응원과 감사함을 담은 메시지를 전했다.

애경산업 임재영 대표는 “코로나19 극복을 위해 헌신하는 의료진과 확산 방지를 위해 노력하고 있는 모든 분들의 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “애경산업 전 임직원은 철저한 방역 수칙을 준수하고, 어려운 시기를 함께 이겨내기 위한 지원을 아끼지 않도록 노력하겠다”고 말했다.

임재영 대표는 다음 참여자로 대원화성 강동엽 대표, 대경오엔티 박주영 대표, 쇼크코리아 이정희 대표를 지목했다.

애경산업은 지난 2월 우한에서 귀국한 해외교민 임시시설에 생필품 지원을 시작으로 코로나19 현장 간호사의 구강 건강을 위한 구강용품 지원, 코로나19로 경제사정이 어려워진 소외계층 지원 등 현재까지 40억원 상당의 생필품을 지원했다.

이번 챌린지는 코로나19 진료를 위해 고군분투하는 의료진을 응원하기 위해 시작된 국민 참여형 캠페인이다. 최근에는 코로나19 확산 방지를 위해 힘을 모으고 있는 국민 모두를 응원하는 캠페인으로 확장됐다. 감사와 존경을 의미하는 수어를 담은 사진 등을 관련 해시태그와 함께 소셜 미디어에 게시하고, 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.

