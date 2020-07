'할리우드 거장' 클린트 이스트우드 참여한 '개 도살 금지 공개서한' 청와대 전달

동물해방물결 등 8개 동물권단체 주도



[아시아경제 이관주 기자] 동물해방물결 등 8개 동물권단체는 22일 세계 저명인사 37명이 연명한 '개 도살 금지 공개서한'을 청와대에 전달했다고 밝혔다.

공개 서한에는 충남 천안시 개 도살장에서 구출돼 국내 입양된 개 '설악'과 경남 양산시 개 농장에서 구조돼 미국 가정에 입양된 '사지'가 발자국 도장을 찍고 발송 주체로 참여했다.

이들은 서한을 통해 "수많은 개들의 죽음과 개 식용 산업이 공중 보건에 가하는 위협이 하루 빨리 멈추기를 간절히 바라는 마음"이라며 "대한민국 정부가 서둘러 개를 ‘가축’에서 삭제하고, 식용 목적 개 도살 및 거래를 금지하길 정중히 요청한다"고 전했다.

이어 "이는 수많은 개들을 고통과 착취로부터 구해낼 뿐만 아니라, 예측 불가한 인수공통 감염병이 지구를 휩쓰는 위험으로부터 모든 시민을 지켜낼 것"이라고 강조했다.

특히 이번 서한에는 할리우드 영화계의 거장 클린트 이스트우드와 세계적 동물학자 제인 구달, 프린스턴대 철학 교수인 피터 싱어 등이 참여했다. 국내에서는 배우 진서연, 김효진, 이엘과 가수 요조, 표창원 전 의원, 최재천 이화여대 석좌교수 등이 함께했다.

서한에 연명한 클린트 이스트우드는 “그동안 많은 것들이 진보하고, 진화하며, 변화하는 것을 보아왔다”며 “지금이야말로 한국이 식용 목적 개 도살과 거래를 끝내고, 한 걸음 더 나아갈 때”라는 뜻을 전해왔다.

