[아시아경제 구채은 기자] 21일 오후 11시 12분께 미국 알래스카 바다에서 규모 7.8의 지진이 발생했다고 미국 지질조사국(USGS)이 밝혔다.

22일 외신에 따르면 지진은 알래스카 최대 도시인 앵커리지에서 남서쪽으로 804㎞ 떨어진 해상에서 일어났다. 진앙은 북위 55.10도, 서경 158.47도이며 진원의 깊이는 10㎞다. 이 지진으로 인근 321㎞ 범위에 쓰나미 경보가 발령됐다.

이 지역은 대륙판과 해양판이 맞물리는 '불의 고리' 환태평양조산대 위에 있어 지진과 화산활동이 자주 관측된다.

