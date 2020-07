[아시아경제 이관주 기자] 화이브라더스코리아 화이브라더스코리아 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,160 전일대비 105 등락률 -3.22% 거래량 686,460 전일가 3,265 2020.07.22 15:30 장마감 close 는 상호를 플리트로 변경한다고 22일 공시했다. 사측은 "기업 이미지 제고를 위한 상호변경"이라고 밝혔다.

