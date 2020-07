고창서 중증열성혈소판감소증후군 올해 첫 사망자 발생

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군에서 올해 첫 ‘중증열성혈소판감소증후군(SFTS)’ 사망환자가 발생함에 따라 보건당국이 예방수칙 준수를 당부했다.

22일 고창군 보건소에 따르면 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 사망환자는 고창군에 거주하는 90대 여성으로 지난 15일 발열, 피로감, 혈소판 감소 등의 증상으로 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 의심환자로 신고됐다.

전북보건환경연구원 검사결과 당일 양성 판정을 받았고, 대학병원에서 치료받다가 다음날인 16일 사망했다.

이 여성은 증상이 나타나기 전 텃밭, 비닐하우스 등 밭일을 했던 것으로 알려졌다.

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)는 주로 4~11월에 바이러스를 보유한 참진드기에 물린 후 고열, 소화기증상(오심, 구토, 설사) 등을 나타낸다. 주로 야외활동이 많은 중장년 및 면역력이 약해지는 노년층에서 많이 발생하며 조기 인지와 치료가 중요하다.

최현숙 고창군 보건소장은 “만약 진드기에 물리면 무리하게 진드기를 제거하지 말고 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다”며 “야외활동 후 2주 이내에 38~40℃에 이르는 고열과 오심, 구토, 설사 등 소화기 증상이 발생하면 즉시 의료기관을 방문해야 한다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr