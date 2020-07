SK이노베이션, 구성원 참여 '울산CLX 행복협의회' 출범

[아시아경제 박소연 기자]SK이노베이션은 임금 단체협약(임단협) 등 특정 기간에만 노사가 만나는 통상적인 노사 관계에서 벗어나 현장 구성원들이 상시 참여하는 '울산CLX 행복협의회'를 공식 출범했다고 22일 밝혔다.

SK이노베이션 노사는 이날 오후 회사의 핵심 생산거점인 울산CLX에서 행복협의회 출범식을 열었다. 행사에는 김준 총괄사장, 이성훈 노동조합위원장, 박경환 울산CLX 총괄 등 100여명이 참석했다.

SK이노베이션은 "행복협의회는 노사가 노조와 회사라는 기존의 틀을 과감히 깬 혁신"이라며 "구성원들이 직접 참여하고 동료들과 함께 미래 지향적 안건을 상시 논의하는 시스템을 만들기 위해 협의회를 만들었다"고 설명했다.

앞으로 울산CLX에서 현안이 생기거나 주제가 선정되면 현장 구성원들을 대상으로 행복협의회 참여자를 모집하고, 노사가 함께 심사해 구성원 대표(Clan·클랜)를 선발한다.

구성원 대표들이 충분한 권한을 위임받고 현안에 대해 심도있게 논의하며 해결책을 찾는 방식으로 행복협의회가 운영된다고 회사는 설명했다.

울산CLX 행복협의회 첫 주제는 '세대공감'으로 선정됐다. 각 조직·세대를 대표하는 구성원 27명이 클랜으로 선정돼 앞으로 연말까지 다양한 활동을 펼칠 예정이다. 이 과제가 해결되면 또 다른 현안·주제를 선정한다.

김준 SK이노베이션 총괄 사장은 이날 출범식에서 "전사적인 딥체인지(deep change·근본적 변화)를 완성하고 더 만들기 위한 행복협의회를 통해 회사가 새 도약을 준비하게 됐다"며 "적극적 참여와 토론, 소통으로 협의회가 자랑스러운 기업문화로 자리매김할 수 있도록 힘써달라"고 말했다.

이성훈 노조위원장은 "행복협의회는 구성원이 주체가 됐다는 점에서 매우 특별하다"며 "노조 구성원들이 직접 만든 다양한 개선안들이 성공적으로 실행되도록 노력을 더해서 더 큰 행복을 함께 만들어 가겠다"고 했다.

SK이노베이션 노사는 그동안 소비자물가지수에 연동한 임금인상, 1% 행복나눔 기금 등 협력적 관계를 이어가고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr