경기신보, 전국 최초 '모바일 보증'…1천억 규모

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기신용보증재단이 전국 지역신용보증재단 최초로 모바일 보증시대를 열었다.

경기신보는 영업점 방문이 어려운 경기도 소상공인을 위해 보증기관과 은행을 방문하지 않고 모바일을 통해 보증을 지원하는 서비스를 이달 초부터 시작했다고 22일 밝혔다.

이번 모바일 보증서비스는 경기도와 함께 혁신적인 언택트 금융서비스를 통해 포스트 코로나시대를 준비하고, 비대면 보증채널의 안정적 운영 및 효과적인 보증 지원을 위해 마련됐다.

이를 통해 모바일 보증서비스를 지원 받고자하는 도내 소상공인은 보증기관인 경기신보와 은행에 직접 방문할 필요가 없다. 보증 및 대출에 필요한 서류 역시 온라인으로 제출 가능하다.

모바일 보증서비스 지원 대상은 도내 사업 중인 소상공인이며 법인기업은 제외된다. 지원 한도는 업체당 최대 1억원이며 지원 규모는 1000억원이다. 취급은행은 하나은행에서만 가능하다.

경기신보는 경기도와 함께 코로나19 등 대면 접촉으로 확산되는 감염병으로 인한 예방차원의 언택트 보증상품 확대에 보다 주력해 고객들이 편리하고 쉽게 보증 지원을 받을 수 있도록 모바일 상품을 확대할 계획이다.

이민우 경기신보 이사장은 "경기신보는 보증이 필요한 고객이 보다 쉽게 보증지원을 받을 수 있도록 다양한 노력을 경기도, 경기도의회, 금융기관 등과 협력해 소비자 중심경영(CCM)을 적극 실천하겠다"고 밝혔다.

경기신보의 모바일 보증서비스는 휴대폰을 통해 '경기신용보증재단' 어플을 다운받아 이용할 수 있다. 경기신보는 이달 1일부터 언택트 보증 서비스 일환으로 카카오톡 상담서비스를 시행하고 있다.

