[아시아경제 오주연 기자] 브리지텍 브리지텍 064480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,220 전일대비 10 등락률 -0.31% 거래량 48,416 전일가 3,230 2020.07.22 14:37 장중(20분지연) close 은 하나금융티아이와 17억2889만원 규모의 토스뱅크 IT구축사업-개발 공급계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 4.8%에 해당한다.

