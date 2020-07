본사 직영몰에…편의점, 도시락·김밥 매출 뺏긴다

GS리테일, 슈퍼 기반 직영몰 'GS프레시몰'

도시락·김밥 등 편의점 PB 상품들 판매

10~20% 할인…온라인 전용 배송센터서 전담

프랜차이즈 기반 GS25 점포와 경쟁 구도

[아시아경제 차민영 기자] 오프라인보다 온라인, 대면보다 비대면(언택트)을 선호하는 트렌드가 지속하면서 가맹점 사업을 하는 편의점, 뷰티숍 등이 '온라인 전환 딜레마'에 빠졌다. 온라인 채널 강화를 위해 전용 상품, 할인 판매를 진행하면서 오프라인 중심 가맹점주들의 불만이 커지고 있기 때문이다. 자칫 사업 기본 구조인 가맹사업 근본을 흔들 수 있어 자기잠식 우려도 나온다.

22일 유통업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 직영 온라인몰 GS프레시몰은 편의점 GS25가 판매하는 것과 동일한 종류의 도시락, 김밥 등 자체브랜드(PB) 상품을 10~20% 할인 판매하고 있다. 정가 4500원에 판매되는 '엄마의 치즈돈까스 도시락'은 20% 할인된 3600원, 정가 4000원의 참치마요김밥 2줄 상품은 10% 할인한 3600원에 판매하는 식이다. '기사님도 반한 도시락', '언양식 불고기 김밥' 등도 동일한 제품명으로 20여종 이상 판매 중이다. 이들 PB 조리식품은 온라인 전용 센터에서 고객 배송지로 배송되는 시스템이다. 주문 후기 역시 모두 직영 센터점 주문 고객들이 남긴 것뿐이다. 서울 중구의 GS25 점주는 "편의점에서 정상가에 판매하는 제품을 온라인에서 더 싸게 팔 경우 매출에 문제가 생길 수밖에 없다"며 "본사와 가맹점이 경쟁하는 구도를 만들지 않는 것이 프랜차이즈의 기본 상생인데 온라인 사업 강화라는 측면은 이해하지만 본사 차원에서 가격을 할인해 판매하는 것은 문제가 있다"고 지적했다.

GS리테일은 편의점 GS25와 기업형 슈퍼마켓(SSM) GS더프레시를 운영하고 있다. GS25의 경우 가맹점 위주의 프랜차이즈 사업을 기반으로 하고, GS더프레시는 가맹점이 직영점 비중을 조금 넘는다. GS리테일은 온라인몰 육성에 적극 나서고 있다. 자사 온라인몰 포함 계열 홈쇼핑사인 GS샵(GS홈쇼핑) 온라인몰에 입점해 있으며 온라인 마켓 G마켓에도 전문숍으로 입점했다. GS더프레시 역시 온라인 수요를 잡기 위해 직영몰을 키워가는 가운데 이 같은 문제가 발생한 것이다. 또한 직영몰 제품 상당수가 협력 제조사 또는 산지 직배송 상품이라는 점에서 슈퍼 가맹점을 통한 배달 물량 규모는 더 적은 것으로 추정된다.

GS리테일 본사 측은 직영몰은 늘어난 온라인 주문을 처리하고 GS더프레시 오프라인 점포들을 지원하는 후방 역할에 그친다는 해명이다. GS리테일 관계자는 "온라인몰에서 직영몰 온라인 전용 센터를 운영하는 것은 배송지 인근에 슈퍼 가맹점포가 없는 지역들을 커버하기 위한 장치"라며 "직영몰에서 판다고 해서 모두 본사가 이익을 가져가는 것은 아니다"라고 말했다.

편의점 PB 상품의 경우 창업 때 고려하는 중요 요인 중 하나로 손님들이 점포를 선택하는 중요 기준 중 하나라는 점이다. 일반 제조사 상품뿐만 아니라 PB 상품까지 직접 할인 판매해 경쟁 구도를 형성하는 것은 편의점 가맹점포들의 경쟁력을 헤친다는 지적이 나오는 이유다. 한국편의점주협의회에 따르면 평균 본사에 지급하는 브랜드 로열티는 매출의 30% 수준이다. 특히 가맹점주들은 e커머스와 온라인몰의 경우 출점거리 제한에서 자유롭다는 점에서 파급력이 더 클 수 있다는 점에 우려를 표하고 있다. 전국편의점가맹점주협의회 관계자는 "온라인은 오프라인과 달리 출점 제한 없고 영향력 큰데 가맹 본사가 직접 온라인몰 운영하는 행태가 부조리하다"며 "'요기요', '배달의 민족' 등 온라인 기반 배달, 배송 서비스가 확대되면서 영업이 어려운데 본사까지 나서서 골목상권을 침해하는 행위가 우리로서는 대응이 어렵다"고 토로했다.

화장품 업계에서는 이미 지난해부터 본사의 온라인몰 강화에 따른 본사-가맹점간 마찰이 빚어졌다. 이에 나름의 상생 타협점을 찾기 위한 노력도 이어지고 있다. 대표적으로 국내 화장품 기업 아모레퍼시픽이 '아리따움', '이니스프리', '에뛰드하우스' 등 계열 브랜드 가맹점주들과 동일 제품을 온라인에서 파는 것을 두고 갈등을 빚었던 것이 대표적이다. LG생활건강의 경우 '더페이스샵' 브랜드 관련 가맹점주와 갈등을 빚으면서 아예 온라인몰을 전면 폐쇄하는 극단적 조치를 취하기도 했다. 이니스프리의 경우 온라인 매출을 오프라인 매장 가맹점주와 나누는 '마이샵' 제도를 도입해 타협점을 찾았다. 에이블씨엔씨는 기존 뷰티넷, 미샤, 어퓨 온라인몰을 모두 통합한 종합 화장품 온라인몰인 '마이눙크닷컴'을 지난 4월 개설한다고 밝혀 기존 가맹점주들로부터 불만을 샀다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr