합천군-지엘에프앤아이은-합천군의회 MOU체결

옐로우 리버타운 조성사업 과 약초 재배단지 조성사업 업무협약 체결



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군과 합천군의회, 지웰 에프 앤아이는 군청 2층 소회의실에서 군수, 의회 의장, 지웰 에프 앤아이는 대표를 비롯한 관계자 등 10여 명이 참석한 가운데 ‘합천 옐로우 리버타운 조성사업’과 ‘합천 약초 재배단지 조성사업’의 원활한 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 합천군 용주면 성산리 일원에 약 15만평 규모의 주택단지와 약초 연구시설을 조성하는 ‘합천 옐로우 리버타운 조성사업’과 합천군 삼가면 외톨이 일원에 약 38만평 규모의 약초재배단지 및 테마체험관 등을 건설하는 ‘합천 약초 재배단지 조성사업’을 골자로 하는 내용이다.

군은 관련 사업의 원활한 추진을 위해 각종 인·허가 처리 등에 있어 최대한 행정지원을 아끼지 않고, 민원 발생 시 조정자 역할을 충분히 수행하기로 했다.

또한 ‘지엘에프 앤아이’는 두 사업을 성공리에 추진해 지역 내 일자리 창출은 물론 합천군 농업경쟁력 향상에도 이바지한다는 상호 협력 방안을 담고 있다.

합천군수는 “지역의 인구증가를 비롯한 일자리 창출에도 크게 이바지할 수 있을 것이다”라며“옐로우 리버타운 조성사업은 민선 7기의 주요 모토인 미래투자기반확충을 목적으로 시행한 다양한 사업의 성과로 사전 확보한 토지 내 민간투자가 이루어짐에 따라, 외부자원 유입을 위해서는 토지확보 및 규제 완화 등 다양한 시도를 통해 투자유도 여건조성이 절대적으로 필요하다”고 말했다

지엘에프 앤아이 대표는 “합천군의 아낌없는 지원에 감사하다”며 “본 사업을 조속히 추진하여 합천군 지역발전에 일조하겠다“고 말했다.

