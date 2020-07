당 대표 출마한 박주민에 진중권 "꼴에 권력욕 있네"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 박주민 더불어민주당 최고위원이 차기 당 대표 선거 출마 의사를 밝힌 가운데 21일 진중권 전 동양대 교수가 "꼴에 권력욕은 있네"라고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "위선자. 176석과 문빠들 힘으로 그냥 밀어붙이겠습니다. (라는 말이다)"라며 이같이 말했다.

앞서 박 최고위원은 이날 국회에서 기자회견을 통해 당 대표 선거 출마 의사를 밝혔다. 그는 "국민과 함께 가는 두려움 없는 정당을 만들겠다. 당내에서는 여전히 어리다고 평가를 받는 저의 도전이 당원 여러분, 그리고 국민과 함께 큰 변화를 만들 수 있다는 희망을 품고 출사표를 던진다"라고 말했다.

그러면서 "국민은 대화와 설득의 일을 하라고 176석을 만들어줬지만, 현재 당의 모습은 현장에 있지 않고 국민과 과감히 교감하지 못하고 있다"라며 "사회적 대화에 적합한 구조를 만들기 위해 모두가 참여할 수 있는 새로운 소통창구를 만들겠다"라고 강조했다.

