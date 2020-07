소이현 "불짬뽕 너무 매워...매운 거 잘 먹는다는 말 안할 것"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 소이현이 매운 짬뽕을 먹고난 뒤 "어디 가서 매운 거 잘 먹는다는 말은 하지 않겠다"라고 말했다.

21일 방송된 tvN 예능 프로그램 '더 짠내투어'에서는 배우 인교진·소이현 부부와 오마이걸 아린, 개그맨 허경환, 규현이 출연했다.

이날 방송에서 규현은 영도의 명물 불짬뽕 식당을 소개하면서 "정말 오래된 불짬뽕집이다. 매운맛이 4단계"라며 "무탄은 기본적인 맛, 유탄은 살짝 맵고 폭탄은 매운 떡볶이급으로 맵고 원자폭탄은 병원에 실려갈 수 있다고 하더라. 원자폭탄 드실 분 지원자 받겠다"라고 제안했다.

인교진은 "나는 도전하지 않고 안전주의다"라면서 "제일 많이 먹는 2단계 유탄을 먹겠다"라고 했다.

이에 소이현은 "나는 매운맛을 잘 먹는 편이다. 내가 원자폭탄을 먹겠다. 일부러 매운맛을 즐겨서 단무지도 잘 안 먹는 편이다"라고 말했다.

이어 주문한 짬뽕을 맛 본 소이현은 "뒷맛이 너무 맵다"라며 "어디 가서 매운 거 잘 먹는다는 말은 하지 말아야겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

무탄을 주문한 김준호는 "살짝 달달한 짬뽕맛이다"라고 말했다.

이어 유탄을 선택한 박명수는 "우리가 먹는 매운맛 라면에 고춧가루를 좀 넣은 맛"이라고 말했고, 인교진은 "내가 생각했던 것 보다는 조금 맵다"라고 했다.

3단계인 폭탄맛을 먹은 아린은 "괜찮다. 매운 떡볶이 맛이다"라며 이후 4단계 원자폭탄 맛을 먹고 난 뒤에도 "나는 생각보다 정말 괜찮다"라고 말했다.

출연자들이 음식을 남긴 것을 본 규현은 "(방송을 보고) 도전하러 많이 오시겠다"라며 "너무 매워서 실패로 봐야되지 않냐"라고 말했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr