제1순환고속도로 성남IC 판교방향 진출로 개통

[아시아경제 유인호 기자] 한국도로공사는 수도권 제1순환고속도로 퇴계원~판교 방향 성남나들목에서 탄천로로 연결되는 신규 진출로를 23일 16시부터 개방한다고 22일 밝혔다.

신규 진출로를 이용하면 상습정체구간인 성남대로(국도3호선) 여수사거리를 지나지 않고 판교방면으로 갈 수 있다. 다만, 해당 진출로는 성남요금소 광장부 끝에서 진입해야 하는 만큼 안전한 이용을 위해서는 반드시 요금소 우측 하이패스·현금차로(5~12차로)를 통과해야 한다.

도공은 성남나들목 일대 정체해소를 위해 지난해 6월부터 진출로 공사를 시작, 약1년 만에 개통하게 됐다. 총 사업비 22억원이 투입됐다.

탄천로로 교통량이 일부 분산됨에 따라 지역 주민뿐만 아니라 수도권 제1순환고속도로를 이용해 판교방면으로 진출하는 차량들의 교통편의도 높아질 것으로 기대된다.

도공 관계자는 “성남나들목 신규진출로를 이용하는 운전자는 안전을 위해 반드시 요금소 우측차로를 통과하고, 시속 30㎞인 제한속도도 지켜주시길 바란다”고 말했다.

