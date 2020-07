오픈더센트 '퍼퓸 핸드크림'·클로란 '드라이샴푸'·제노베타케어 '캠페인'

[컬처&라이프부 김은지 기자] 오픈더센트가 '퍼퓸 핸드크림' 네 가지 라인을 선보이며 네이버 스마트 스토어를 열었다. 클로란은 두피를 청량하게 케어할 수 있도록 돕는 '아쿠아민트 쿨세범 드라이샴푸'를 공개했다. 지노베타케어는 Y존 케어의 중요성을 알리기 위한 캠페인을 전개하기 시작했다.

오픈더센트, 첫 번째 프로젝트 시작

아름다운 라이프 스타일을 만들어낼 향기 브랜드 '오픈더센트(Open The Scent)'가 21일 네이버 스마트 스토어를 오픈했다. 해당 브랜드는 '향으로 사람들에게 소중한 추억을 만들어 주며 지치고 힘든 일상에 힘이 되어주겠다', '한 단계 더 새로운 차원의 아이덴티티를 선물하겠다'는 철학 아래 론칭됐다.

오픈더센트의 첫 번째 프로젝트 뷰티 아이템은 '퍼퓸 핸드크림'이다. 제품은 △시그니처 △네롤리&베르가못 △럭셔리 플로럴 △그린샤워 네 가지 라인으로 구성됐다. 브랜드 관계자는 "퍼퓸 핸드크림을 시작으로 차량용 방향제(부엉이 방향제), 디퓨저, 퍼퓸 스프레이 등 다양한 향기로운 제품을 선보일 예정"이라고 밝혔다.

클로란, 두피 위한 더위 사냥

식물 과학 브랜드 클로란(KLORANE)은 두피의 열을 식혀줄 '아쿠아민트 쿨세범 드라이샴푸'를 출시했다. '아쿠아민트 쿨세범 드라이샴푸'는 모발은 보송하게, 두피는 시원하게 케어하도록 도와주는 제품이다. 아쿠아틱 민트, 레몬, 블랙티의 청량한 향이 인상적이다.

브랜드 관계자는 "올 여름은 여느 해보다 더울 것으로 예측되고 있어, 청정한 두피와 모발 관리를 위해서는 유분을 잡아주면서 쿨링 효과가 있는 제품으로 관리해주는 것이 좋다"며 "'클로란 아쿠아민트 쿨세범 드라이샴푸'로 여름철 건강한 두피 케어에 도움이 되길 바란다"고 전했다.

지노베타케어 '나를 사랑하는 시작'

'Find Me, I love Me' 캠페인. 사진=지노베타케어

한국먼디파마의 여성청결제 지노베타케어(GYNO-BETACARE)가 Y존 케어의 중요성을 알리기 위해 'Find Me, I love Me' 캠페인을 전개한다. 이번 캠페인은 나를 사랑하는 법에 대해 이야기하며 여성 스스로 자신의 몸에 대해 관심을 기울이고 세심한 케어의 습관화를 통해 여성의 건강을 도울 수 있도록 기획됐다.

지노베타케어는 본인의 몸에 대해 더 관심을 갖고, 더 쉽게 표현하고, 나아가 함께 고민할 수 있는 환경을 만들기 위해 드로잉 작가이자 유튜버 크리에이터인 이연과의 협업을 진행한다. 이연은 이번 컬래버레이션을 통해 자신의 경험담을 풀어내며 나의 몸에서 터부시하고 배제시킨 부분도 소중하게 들여다보고 아껴주어야 한다는 메시지를 전할 계획이다.

