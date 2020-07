은평뉴타운도서관 ‘포스트 코로나 시대의 인재’ 특강

포스트코로나시대 교육전망과 그에 맞는 역량에 대해 교육

[아시아경제 박종일 기자] 구립은평뉴타운도서관(관장 박종범)은 변화하는 시대에 맞는 미래인재 양성을 위한 '포스트 코로나 시대의 인재'를 26일 운영한다.

'포스트 코로나 시대의 인재'는 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 이후 교육 현장에 어떤 변화가 나타났는지, 앞으로의 교육 전망과 그에 맞는 역량이 무엇인지를 알아보기 위해 마련됐다.

이 프로그램은 종로구 위치한 덕성여자고등학교에 재직 중인 이봉수 교사가 진행한다. 이봉수 교사는 6월 23일 대통령직속 국가교육회의에서 열린 ‘코로나 이후 새로운 교육시스템을 위한 현장 포럼’에 참여한 경력이 있다.

이번 프로그램을 통해 중·고등학교를 재학 중인 학생과 어린 자녀를 둔 학부모들이 급변하는 교육방식에 대처할 수 있는 역량을 강화할 수 있을 것으로 예상된다.

구립은평뉴타운도서관의 박종범 관장은 “구립은평뉴타운도서관은 언택트 시대에 맞는 다양한 프로그램과 교육을 진행할 예정”이라고 전했다.

구립은평뉴타운도서관의 미디어 프로그램은 은평뉴타운도서관 홈페이지를 통해 7월 19일(일)부터 신청할 수 있다.

자세한 사항은 구립은평뉴타운도서관 홈페이지나 문화관광과 미디어사업팀을 통해 확인할 수 있다.

