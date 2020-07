송일국 "유동근 덕에 배우·육아 프로그램 시작... 두 번 기회 주신 분"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 송일국이 선배 유동근에게 감사 인사를 전했다.

21일 방송된 MBC 에브리원 예능 프로그램 '비디오스타'에서는 송일국과 전수경, 최정원, 정영주, 홍지민이 출연했다.

이날 방송에서 진행자 박소현은 송일국에게 "'주몽'으로 연기 대상을 받았다. 충격 고백을 해주셨다. 그때는 연기가 똥인지 된장인지 모르고 했었다더라"라고 운을 뗐다.

이에 송일국은 "억울한 면이 많다. 하루아침에 스타가 됐다고 생각하는 사람들이 많다. 어머니 후광으로"라며 "'애드버킷'이라는 드라마에서 대사가 한 마디였는데 '왜 이렇게 착하게 생겼어 빼'라는 말을 들었다. 동기 인상이 우락부락했다. 그런데 교포였다. 발음이 이상해서 내가 다시 했다. 그다음 장면이 스키장 추격 장면이었는데 스키 자격증이 있어서 갑자기 감독님의 사랑을 받으며 고정이 됐다"라고 말했다.

이어 그는 "(주몽 촬영 때까지) 그땐 정말 모르고 했다. 좋게 봐주신 첫 연극을 하면서 배우로 다시 태어나게 됐다"라고 말했다.

그러면서 "이 자리를 빌려 표현하자면 유동근 선배에게 감사하고 싶은 게 20대 때 계속 방황의 연속이었다. 특별한 일이 없어 어머니가 '용의 눈물' 촬영하실 때 할 일 없으니까 운전을 해서 함께 촬영장에 갔다"라며 "유동근 선배가 '네 인물이면 배우 하겠다'라고 하셔서 그 소리를 듣고 시험을 봤는데 붙었다"라고 밝혔다.

또한 "아이들 육아 프로그램을 하기 전에도 많이 고민했다"라며 "선배님이 '일국이의 장점을 보여줄 수 있을 테니 하라'고 했다. 저한테 두 번의 기회를 주신 분"이라고 말했다.

송일국은 유동근에게 영상 편지를 통해 "제가 한 번도 감사 인사를 못 한 것 같다. 죄송하고 이 자리를 빌려서 늦게나마 인사드린다"라며 "제가 배우가 됐기 때문에 좋은 아내도 만나고 세쌍둥이까지 낳게 됐다. 아이들과 함께 잊을 수 없는 프로그램 찍게 해주신 거. 그런 기회를 주신 선배님께 감사드린다"라고 감사 인사를 전했다.

이런 가운데 유동근이 송일국에게 보낸 영상 편지도 공개됐다.

유동근은 "네 마음 잘 받았다. 고맙다. 일국이 어렸을 때부터 나하고 전인화 씨하고 데이트할 때 일국이가 있었고 다 봤다"라며 "그러면서 일국이도 배우가 됐다. 시작에 있어서 내가 있었다"라고 전했다.

이어 "그전부터 뮤지컬에도 도전하는 모습 보면서 좋더라. 그게 부럽고 조금 쉬었다가 영화 해라"라며 "배우 송일국이 가지고 있는 매력을 큰 화면에서 봤으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr