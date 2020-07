풀무원, 미·중·일 3대 시장서 ‘두부·HMR 폭발 성장'…실적 호조

미국 시장, 상반기 신선식품 ‘두부’ 20%, 생면 HMR ‘아시안누들’ 30% 성장

중국 시장, 상반기 신선식품 ‘두부’ 87%, 생면 HMR ‘파스타’ 176% 성장

일본 시장, 냉동 HMR ‘모짜렐라 핫도그’ 월 250만개 수출·성장 동력 확보



[아시아경제 이선애 기자] 풀무원이 해외 사업의 어려움을 딛고 미국, 중국, 일본 3대 글로벌 시장서 올해 상반기 호실적을 거뒀다.

풀무원은 미국, 중국, 일본 등 해외시장에서 두부, 생면 가정간편식(HMR), 냉동 HMR 등 주력 제품들이 상반기 고성장하며 풀무원의 전체 해외 사업 성장을 이끌고 있다고 22일 밝혔다.

우선 미국 시장에서 주력 제품인 신선식품 ‘두부’와 생면 HMR ‘아시안 누들’이 모두 큰 폭으로 성장했다. 올 상반기 두부는 20%, 아시안 누들은 30% 성장했다.

풀무원 두부 매출은 미국 내 식물성 단백질 트렌드에 힘입어 매년 성장하고 있다. 특히 올해 미국 두부 수요가 크게 증가해 미국 동서부 3곳의 풀무원 두부공장은 모두 100% 가동하고 있으며, 미국 생산량만으로는 부족해 한국 음성 두부공장에서 만든 두부를 매달 100만 모 이상 수출하고 있다. 리서치 회사 미국 닐슨에 의하면 지난해 미국 두부 시장은 처음으로 1억 달러를 넘어섰고, 올해 상반기는 전년대비 약 50% 성장했다.

‘아시안 누들’ 매출도 크게 늘었다. 풀무원은 2016년부터 미국 코스트코를 중심으로 ‘한국식 짜장면’과 ‘데리야키 볶음우동’을 연이어 히트시키며 아시안 누들 매출도 지난해 3000만 달러를 넘었다. 올해는 코스트코에 이어 월마트 계열의 회원제 할인매장 ‘샘스클럽’에 본격 입점해 더 높은 매출 성장이 예상된다.

풀무원 해외 사업 중 올 상반기 가장 가시적인 성과를 올리고 있는 곳은 중국이다. 특히 풀무원은 중국 시장 진출 초기부터 이커머스와 O2O 등 신유통 채널에 집중했고, 비대면 식음료 구매가 증가하면서 매출 성장에 더욱 탄력을 받았다. 중국 식품사업은 올해 1분기 첫 분기 흑자를 냈고 2분기도 여세를 몰아 상반기 종합 파스타 176%, 두부 87%로 주력 제품군에서 모두 높은 성장을 이뤄냈다.

중국 시장에서 유일한 HMR 형태의 파스타를 판매하는 풀무원은 파스타를 통해 올해 중국의 젊은 MZ 세대에게 풀무원의 중국 브랜드 ‘푸메이뚜어’(圃美多)를 확실하게 각인시켜 브랜드 인지도를 높일 계획이다. 또 올해부터 중국인이 선호하는 가공두부를 본격 생산, 판매에 돌입해 중국 두부 시장 지배력도 더욱 확대될 것으로 예상된다.

풀무원의 일본 식품사업은 올해 냉동 HMR 매출이 폭발적으로 늘면서 새로운 성장 동력을 확보하고 있다.

최근 일본에서 한국식 핫도그가 길거리 간식으로 큰 인기를 끌면서 풀무원은 ‘모짜렐라 핫도그’를 일본에 작년 7월부터 수출, 올해 성공적으로 론칭했다. 한국에서 생산한 모짜렐라 핫도그 중 3분의 1을 일본에 수출하고 있으며 한 달에 약 250만 개 판매되고 있다. 풀무원은 앞으로 일본에서 모짜렐라 핫도그를 연간 3000만 개 이상 판매할 것으로 보고 있으며, 모짜렐라 핫도그를 발판으로 국내에서 성공한 냉동 HMR을 일본 시장에 순차적으로 선보일 계획이다.

이효율 총괄 CEO는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 세계적 대유행(팬데믹) 이후 국내외적으로 어려운 점이 많았지만 풀무원의 핵심 경쟁력인 두부, 생면 HMR, 냉동 HMR을 앞세워 위기를 기회로 극복하고 있다”며 “풀무원은 해외시장에서 성장과 수익을 모두 잡으며 2022년까지 매출 3조 원을 달성하고 글로벌 로하스 기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

한편, 풀무원은 1991년 미국에 진출, 1995년 미국 로스앤젤로스에 두부 공장을 짓고 본격적으로 미국 사업을 시작했다. 2016년 미국 1위 두부 브랜드 ‘나소야’를 인수해 미국 두부 시장을 이끌고 있으며, 아시안 누들, 김치 등 사업을 확장하고 있다.

2010년에는 중국 베이징과 상하이에 ‘푸메이뚜어(圃美多)식품’을 설립하고 중국 시장도 본격 진출했다. 베이징 공장에서 두부, 파스타 등을 제조·판매하고 있으며 올해 1분기는 진출 10년만에 첫 흑자를 기록했다.

또 풀무원은 2014년 일본 4위 두부 회사 아사히식품공업을 인수하고 일본에서 두부, 유부를 중심으로 매년 1000억원 이상의 매출을 올리고 있다. 최근에는 모짜렐라 핫도그를 필두로 일본 냉동 HMR 시장을 개척하고 새로운 성장 모멘텀을 만들고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr