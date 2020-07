"활동 잠시 중단" 세븐틴 승관 발목 인대 파열

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 아이돌 그룹 세븐틴의 멤버 승관(22·본명 부승관)이 발목 부상을 당했다.

21일 소속사 플레디스엔터테인먼트는 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 "승관은 최근 안무 연습을 진행하던 중 발목 부상을 입게 되었고 즉시 병원에 방문하여 진료 및 정밀 검사를 진행했다"라고 밝혔다.

소속사 측은 "정확한 병명은 '좌측 발목 인대 파열'로 진단을 받았으며 수술이 불가피한 상황이라는 전문의의 소견에 따라 지난주 토요일(18일) 수술을 진행하였다"라며 "현재 승관은 수술 완료 후 안정 및 회복에 힘쓰고 있으며 당분간 휴식을 취하며 컨디션 관리와 회복에 집중할 계획이다"라고 했다.

그러면서 "당사는 앞으로 승관의 완전한 회복을 위해 치료와 재활에 최선을 다할 것이며 금일 이후 아티스트 보호 차원에서 승관은 활동을 잠시 중단하고 회복에만 집중함을 미리 양해 말씀드리고자 한다"라고 전했다.

한편 승관은 지난 2015년 그룹 세븐틴으로 데뷔했다. 이후 '뜻밖의 Q','호구들의 감빵생활','괴팍한 5형제' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어왔다.

다음은 플레디스 엔터테인먼트 입장 전문

안녕하세요. 플레디스엔터테인먼트입니다.

세븐틴 멤버 승관군의 부상과 관련하여 공지드립니다.

승관 군은 최근 안무 연습을 진행하던 중 발목 부상을 입게 되었고 즉시 병원에 방문하여 진료 및 정밀 검사를 진행하였습니다. 정확한 병명은 ‘좌측 발목 인대 파열’로 진단을 받았으며 수술이 불가피한 상황이라는 전문의의 소견에 따라 지난주 토요일 수술을 진행하였습니다.

현재 승관군은 수술 완료 후 안정 및 회복에 힘쓰고 있으며 당분간 휴식을 취하며 컨디션 관리와 회복에 집중할 계획입니다.

이에 당사는 앞으로 승관 군의 완전한 회복을 위해 치료와 재활에 최선을 다할 것이며 금일 이후 아티스트 보호 차원에서 승관 군은 활동을 잠시 중단하고 회복에만 집중함을 미리 양해 말씀드리고자 합니다.

또한 승관 군의 건강이 회복될 때까지 세븐틴은 당분간 12인 체제로 예정된 활동을 이어갈 계획입니다.

갑작스러운 소식을 전하게 되어 팬 여러분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 죄송하다는 말씀드리며 당사는 아티스트의 건강을 최우선으로 생각하고 빠른 시일 내에 건강한 모습으로 회복하여 팬 여러분들과 만날 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다.

팬 여러분들의 너른 이해와 응원 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr