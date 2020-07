롯데百, 슈팅게임 '브롤스타즈' 팝업스토어 오픈

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점이 여름 방학을 맞아 오는 24일부터 내달 30일까지 글로벌 슈팅 게임 ‘브롤스타즈’ 한정판 제품을 판매하는 팝업 스토어를 전국 4개 점포에서 개최한다고 22일 밝혔다.

팝업스토어는 롯데백화점 잠실점, 인천터미널점, 수원점, 부산본점 등 4곳에서 순회 진행된다. 라이브커머스 ‘롯데백화점몰100live’도 오는 27일과 다음달 21일 두 차례 진행한다.

이번 팝업스토어는 글로벌 모바일 게임사 슈퍼셀과 브롤스타즈 지적재산권(IP)에 대한 글로벌 공식 라이센싱 파트너십을 맺은 라인프렌즈와 협업해 진행된다. 작년 12월 처음 롯데월드몰에서 열렸을 당시 주중 3일간 방문객 1만명을 끌어모은 바 있다.

이색 포토존, 한정판 아이템 출시 등 구성이 한층 업그레이드됐다. 방학을 맞아 가족 또는 친구들과 함께 즐길 거리를 찾는 고객들에게 색다른 체험 공간이 될 예정이다. 인기 캐릭터인 레온과 스파이크 백팩, 인형뿐만 아니라 샌디, 맥스, Mr.P등의 캐릭터 의류, 문구류, 카드 지갑 등 한 층 다양해진 상품들을 선보인다.

이벤트로 진행한다. 로섿백화점 홈페이지와 인스타그램에 실린 사전 광고를 핸드폰으로 캡쳐 또는 촬영 후 스토어를 방문하면 점포별 선착순 500명에게 한정판 브롤스타즈 캐릭터 부채를 증정한다. 또한 본점, 잠실점 등 백화점 전 점포에서 7만원 이상 구매 시 브롤스타즈 한정판 비치볼을 한정 수량으로 증정한다.

현종혁 롯데백화점 고객경험부문장 상무는 “이번 팝업스토어는 모바일 게임으로만 만났던 브롤스타즈를 오프라인에서 만날 수 있는 좋은 기회”라며 “게임을 뛰어넘는 흥미와 재미를 줄 수 있는 놀이 공간으로 재탄생하여, 고객들에게 색다르고 즐거운 경험을 줄 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 브롤스타즈 모바일 게임은 2018년 첫 출시해 반년 만에 전 세계 1억명이 다운받은 3대3 슈팅게임으로 국내 모바일 유저는 400만명 이상으로 추산된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr