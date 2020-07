함소원, 육아 중 진화와 갈등 "내가 얼마나 힘든지 생각해봤냐"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 함소원, 진화 부부가 육아 중 갈등을 드러냈다.

21일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에서는 함소원, 진화 부부가 출연해 일상을 공개했다.

이날 방송에서 함소원은 아침부터 딸의 식사를 위해 소고기와 은갈치 구이를 하면서 "딸 혜정이는 제일 좋은 거로 먹인다"라고 말했다.

이어 그는 남편 진화에게 아이를 맡긴 뒤 컵라면으로 아침 식사를 하고 각종 업무 전화도 받았다.

이후 예정된 촬영을 하기 위해 밖을 나섰지만, 집에 있는 진화에게 딸의 치과 예약을 해달라는 전화가 왔다.

결국 함소원은 직접 치과에 예약 전화를 했고 일이 끝나자마자 치과로 달려가 우는 딸을 달랬다.

함소원은 딸의 치과 진료를 마친 뒤 진화에게 "도대체 생각이 있나. 내가 몇 시에 출근 했는 줄 아나. 그 상태로 애를 안고 있으면 좀 도와줘야 되는 거 아니냐"라고 지적했다.

이어 "치과 예약도 내가 하고 애를 안아주는 것도 나고 얼마나 힘든지 생각해봤냐"라며 언성을 높였다.

이에 진화가 "애 엄마니까 당연한 것"이라고 말하자 함소원은 "넌 아빠 아니냐, 애 아빠가 누군데"라고 물었다.

진화는 "혼자만 너무 힘들다고 얘기하지마. 당신은 항상 소리 질렀지만 난 큰 소리를 낸 적이 없다"라고 말했다.

그러자 함소원은 "그래 얘기하지 말자"라며 대화를 끊었다.

