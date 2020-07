성남시, 빅데이터 비대면 일자리사업 추진

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 정부의 한국판 뉴딜 정책 기조에 맞춰 전국 자치단체 최초로 빅데이터 분야 비대면 일자리 사업을 펼친다.

성남시는 다음 달 말까지 청년층(만 18~34세) 50명을 선발해 빅데이터를 가공ㆍ검수하는 라벨링 전문교육을 시청 8층 교통빅데이터센터에서 4일간 진행한 뒤 실무에 투입한다고 22일 밝혔다.

실무는 코로나19 확산방지를 위해 오는 9월1일부터 12월31일까지 재택근무로 진행된다.

참여자들은 자가 PC로 성남시가 수행과제로 부여하는 80TB(테라바이트) 분량의 자율주행ㆍCCTV 데이터를 라벨링 하는 작업을 하게 된다.

라벨링은 인공지능(AI)이 학습할 데이터의 정답을 메모하는 작업이다.

차량과 사람을 분류하는 인공지능 학습용 이미지에 상자를 만들어 차량인지 사람인지를 표기하는 방식이다.

라벨링 자료는 성남시 교통빅데이터센터의 활용자료로 축적된다.

시 관계자는 "인공지능이 자동으로 이미지를 인식하려면 라벨링 된 학습용 데이터가 대량으로 필요하다"면서 "전산 작업이 가능한 청년층이 빅데이터 전문인력으로 성장할 기회 제공에 적합한 일자리"라고 설명했다.

