관악구, 여성 1인 가구 안전 도시 조성

안심홈세트, 안전방범창·방충망, 안심비상벨 지원 등 여성 1인 가구 안심마을 조성...‘전국 최초’ 지적장애 여성 배회감지기 지원, 스마트 안전조명 설치 등

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 최근 사회적 이슈인 여성을 대상으로 한 범죄를 예방하기 위한 여성 안전 정책을 대폭 확대해 눈길을 끈다.

관악구는 여성 1인 가구 비율이 전국 1위(26.3%)로 고시원, 원룸 등 범죄에 노출되기 쉬운 시설이 밀집해 있어 민선 7기 출범과 함께 다양한 여성안전 관련 정책을 펼쳐왔다.

먼저, 디지털 성범죄를 근절하기 위해 2018년10월 ‘전국 최초’로 주민 누구나 집 가까운 동 주민센터에서 불법촬영 카메라 탐지기를 대여할 수 있는 서비스를 시행, 여성단체, 자원봉사자 등 총 200여명으로 구성된 우리동네 여성안전 주민감시단을 구성·운영하고 있다.

지난해 8월에는 관할 경찰서와 협업, ‘여성안심원룸’ 인증 사업을 새롭게 시작해 안전한 주거환경을 만드는데 노력하고 있다. 원룸 건물주나 거주하는 주민이 인증을 요청하면 65개 항목에 대해 경찰과 합동 진단, 일정요건을 충족할 경우 우수원룸으로 인증하고 인근 지역 순찰을 강화한다.

또 여성 1인 가구 안심마을 조성을 위해 지난해 170가구에 안심홈세트를 지원한 데 이어 올해도 안심홈 3종세트(현관문 보조키, 문 열림 센서, 휴대용 비상벨)를 200가구에 지원한다.

올 7월부터 주거침입 위험이 높은 4개 동(청룡동, 신원동, 서원동, 서림동)을 시범 선정하여 총 200가구에 안전방범창이나 안전방충망을 지원하는 사업도 새롭게 시작했다.

이와 함께, 여성 1인 가구 단독(점주) 운영 점포 25개소에는 안심 비상벨을 설치·지원, 범죄로부터 안전한 점포를 만들고 여성 영세 자영업자의 경제활동을 돕는다.

올 1월 ‘전국 최초’로 발달장애여성(만 12~39세) 및 경계선지능 장애 청소년(만 12~18세) 100명을 대상으로 위치추적기(GPS)가 탑재된 ‘배회감지기’ 지원 사업을 시행하여 지적장애 여성의 안전을 지키고 있다.

올 3월에는 신림역 인근에 AI 등 첨단기술을 활용하여 범죄나 사고 상황을 미리 판단하고 이를 스마트 관제센터에 알리는 스마트 안전조명(10대)을 ‘전국 최초’로 시범 설치하기도 했다.

이 밖에도 범죄 취약지역 등 49개소에 방범용 다목적 CCTV 총 183대를 올해 추가 설치할 예정이며, 안심골목길 조성, 디자인 조명 설치 등 안전한 보행환경 조성에도 노력하고 있다.

관악구는 올 1월 여성가족부 지정 ‘여성친화도시’에 선정된데 이어 지난달 26일에는 ‘관악 범죄 없는 안전도시(TF)’ 발대식을 개최하는 등 지역 특성에 맞는 여성안전 정책을 발굴, 범죄 예방을 위한 종합적인 대책을 마련하는 데 주력하고 있다.

박준희 구청장은 “여성 1인 가구가 전국에서 가장 많은(26.3%) 지역적 특성에 걸맞게 여성 안전을 위한 다양한 정책을 발굴·추진, 여성이 안심하고 생활할 수 있는 생활환경을 만들어 갈 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr