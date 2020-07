마대봉 정상 인근서 10m 아래로 추락

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 완주군 운주면 대둔산 마대봉서 실족사고가 발생했다.

21일 소방당국에 따르면 오전 11시 46분께 대둔산을 등산하던 A(55)씨가 마대봉 정상 인근서 10m 아래 바위틈으로 떨어졌다.

출동한 소방헬기에 의해 구조된 A씨는 머리를 심하게 다쳐 병원으로 이송됐으며, 발을 헛디뎌 사고가 발생된 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 사고 경위를 조사 중이다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr