남원시, 하계조사료 옥수수 생산기반 적극 지원

2023년 450㏊ 목표 생산량 확대

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 축산농가에 연중 양질의 조사료 공급을 위해 하계조사료 옥수수 생산량 확대 지원에 나선다.

21일 시에 따르면 현재 시에는 소(한육우, 젖소) 3만4000여 두가 사육되고 있어 연간 필요한 조사료 양이 10만t으로 이중 36%는 재배조사료, 44%는 볏짚 등 부산물, 20%는 수입산 조사료가 이용되고 있다.

이에 시는 재배조사료의 생산량 증대를 통한 비용 절감과 생산성 향상을 달성키 위해 올해 옥수수 수확 면적을 360㏊에서 오는 2023년 450㏊ 목표로 옥수수 생산량을 대폭 늘리기로 했다.

또한, 시에서 생산되는 조사료는 동계 1200㏊, 하계 400㏊(옥수수 360㏊)로 총 1600㏊, 3만6000t 규모로 집계돼 이탈리안라이그라스, 호밀 등 동계작물 생산체계에 편중돼 있다.

이에 따라 시는 하계조사료 옥수수의 생산기반을 적극 지원해 연중 양질의 조사료를 공급함으로써 배합사료의 생산비를 절감할 계획이다.

아울러 시비로 매년 사료종자 구입비 2억5000만 원, 곤포비닐 구입비 1억5600만 원을 추가 확보해 재배농가와 조사료 작업 경영체의 부담을 낮출 예정이다.

또 향후 수확면적 증가에 따라 옥수수 전용 수확장비 확보와 지원을 통해 원활한 재배와 수확을 가능케 할 예정이다.

이환주 시장은 “시는 하계조사료 옥수수의 재배 및 수확에 적극 지원함으로 생산량을 더욱 확대하겠다”면서 “이를 통해 연중 양질의 조사료를 축산농가가 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr