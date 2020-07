유은혜 부총리, 포스트 코로나 교육 ‘호남권 포럼’ 참석

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 21일 순천만국제습지센터 컨퍼런스홀에서 ‘포스트 코로나 교육 대전환을 위한 제2차 권역별 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 교육부와 전남도교육청, 순천시 공동주관으로 유은혜 부총리 겸 교육부장관과 장석웅 전남교육감, 허석 순천시장 등 교육계와 지자체 관계자 및 학부모 등이 참석했다.

행사는 ‘지방교육자치를 만드는 순천형 민관학거버넌스’를 시작으로 ‘코로나 시대, 학교와 마을이 함께 키우는 순천人’을 발표했고, ‘마을과 학교가 함께 만든 동천마을교육과정’이 소개됐다.

참석자들은 코로나19를 계기로 떠오르고 있는 지역사회 교육협력 체제의 실천사례를 공유하고 미래교육 정책방향과 과제를 논의하는 기회를 가졌다.

특히, 이날 순천 지역의 ‘미래형 교육자치 협력지구’ 사례 발표가 눈길을 끌었다.

‘미래형 교육자치 협력지구’는 교육부가 지역의 교육력 제고를 위해 추진해온 혁신교육지구를 심화한 모델로서, 공모를 통해 전국 11개 지구를 선정해 운영하는 사업이다. 전남은 순천과 곡성, 구례 등 3개 지구가 선정됐다.

지정토론에 나선 공주대학교 양병찬 교수는 “순천의 마을교육공동체 실천 사례는 학교와 마을이 배움을 기반으로 한 교육공동체를 형성하면, 결국 이들이 연계·융합해 도시 전체의 교육생태계를 형성하는 초석이 된다는 교훈을 준다”고 말했다.

사례발표 및 토론에 이어 진행된 정담회에서는 미래교육을 위한 교육청과 지자체의 협력방안과 관련한 지역교육공동체의 다양한 의견이 제시됐다.

유은혜 부총리는 “순천시의 사례처럼 코로나19 위기 속에서도 지자체와 교육청, 학교와 마을은 스스로 상생하며 다양한 협력사례를 만들어 왔다”며 “지역의 교육공동체가 어렵고 힘든 시기를 슬기롭게 극복하고 미래 교육을 향해 함께 나아갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

장석웅 교육감은 “이번 코로나 국면에서 보았듯, 마을은 가장 안전한 교육공간이 될 수 있다”며 “그런 점에서 작지만 아이 한 명 한 명을 돌보고 교육시키기에 유리한 전남의 교육환경과 깨끗한 자연은 미래교육을 위해 준비된 공간이 아닐까 생각한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr