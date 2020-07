담양교육지원청 ‘마을교육공동체 역량강화 연수’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 담양교육지원청은 21일 담양 마을학교 교직원을 대상으로 ‘담양 마을교육공동체 역량강화 연수’를 실시했다고 밝혔다.

이번 연수는 마을학교에서 행정 처리와 학생 관리를 위해 많이 활용되는 스프레드시트 프로그램 과정으로 구성했다. 또 자료의 입력과 처리, 출력을 통한 배포까지 업무에 필요한 핵심적인 기능들을 학습했다.

이정희 교육장은 “담양 마을학교 교사들의 업무 속도 향상은 물론이고 체계적인 업무 분석과 전산 활용능력 또한 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 마을교사 역량강화 교육에 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

담양교육지원청은 마을학교가 효율적인 학생 관리와 마을 운영 실무역량을 신장시키며, 효율성 측면에서 상당한 효과를 줄 것으로 기대하고 있다.

